Luis Enríquez

Fernando

¿Qué opinión le merecen las secciones de "noticias más leídas" en los diarios online? Si los datos no se falsean, muestran unos intereses muy pobres de los lectores habituales. ¿Se justifica la inclusión de no-noticias para atraer a esos lectores ("Se revela el secreto del pelo de...", "El azafato que se ha hecho famoso por vender boletos...")? ¿Considera eso periodismo?, ¿y comunicación?

Periodismo no es sólo noticias de política y economía, es también noticias de sociedad, aficiones, ciencia.... Es evidente que los intereses de los lectores en el medio on line se manifiestan de forma distinta. Lo primero más importante que hacemos es obtener la información y, después, clasificarla y jerarquizarlo. Esto resulta más claro en la edición impresa, lo es también en la edición parra pc y lo es menos en el formato para smartphone.

Estamos en la era del estudio del lector, esa es una obligación nuestra. Tenemos que conocer sus intereses. Nosotros tenemos que devolverle al lector todo aquello que nos demanda. Ahora bien, concocerlo no significa darle exactamente lo que quiere, tenemos una función por encima de eso. No ha muchos servicios que puedan decir esto. La misión de este grupo trasciende los resultados de audiencia.